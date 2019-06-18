РИАМО - 18 июн. В ходе задержания в столице женщина оказала сопротивление сотруднику полиции, брызнув ему в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружена гражданка, которая при задержании брызнула в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, находившемуся на службе сотруднику отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве лейтенанту полиции», - говорится в сообщении.

Следствием в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».