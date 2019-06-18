РИАМО – 18 июн. Отдыхающих на городском карьере подмосковного Дзержинского призвали не разводить огонь и не жарить шашлыки на его территории, там будет дежурить полиция и охрана, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ и транспорта администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости нашего города! На территории городского карьера, включая набережную, запретят разводить открытый огонь и готовить продукты, в том числе на мангале. Сделать это можно будет только в отведенных для этого местах», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что запрет будет действовать для обеспечения безопасности отдыхающих. За порядком будут следить сотрудники полиции и охрана городского карьера.