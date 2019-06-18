РИАМО – 18 июн. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) подмосковных Котельников с 7 по 14 июня приняла около 290 обращений жителей, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«За данный период поступило 289 вызовов, из них 73 по вопросам скорой медицинской помощи. Также 42 обращения касались вызова полиции, 6 – ГИБДД», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также 2 звонка поступили в газовую службу. Кроме того, получено 43 справочно-информационных вызова.

Также в ЕДДС поступило 38 хулиганских, ложных и бессимочных вызовов.