РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали двоих мужчин по подозрению в совершении кражи товара из холодильной камеры одной из организаций на улице Кирова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестные, проникнув в помещение организации на улице Кирова, сорвали замок с холодильной камеры и похитили товар стоимостью более 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны 21-летний местный житель и 19-летний уроженец Домодедова. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.