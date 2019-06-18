РИАМО - 18 июн. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж из придомовых построек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник повреждал стеклопакеты, запорные устройства на входных дверях, незаконно проникал в хозяйственные строения, расположенные на территориях садовых товариществ, откуда похищал бытовую технику, электроинструменты, изделия из металла, а также личные вещи граждан», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого по месту его жительства. Мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

«Правонарушитель изобличен в совершении девяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.