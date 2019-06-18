РИАМО - 18 июн. Массовая драка произошла возле Черного озера в Зеленоградском округе столицы, в результате двоих человек госпитализировали, еще четырех доставили в отдел полиции, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 17 июня в 23:41 в службу «02» от граждан поступило сообщение о конфликте по адресу: Зеленоград, корпус 619, около Черного озера.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружены шесть граждан, двое из которых с телесными повреждениями нарядами скорой помощи доставлены в медучреждения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодой человек 1997 года рождения госпитализирован с предварительным диагнозом: сотрясение, рваная рана губы, алкогольное опьянение. Мужчина 1989 года рождения госпитализирован с переломом костей носа.

«Доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства четыре местных жителя 2000, 1993, 1979 и 1998 годов рождения. С их слов, у них с несколькими неизвестными в результате возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку», - добавил представитель пресс-службы.

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