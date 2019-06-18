РИАМО - 18 июн. Во вторник утром в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» отменили и задержали 43 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали семь рейсов и 14 отменили. В «Домодедове» задержаны 16 рейсов, отменены шесть.

В «Шереметьеве» и подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.