РИАМО - 18 июн. На 12-м километре МКАД в результате дорожной аварии перевернулся легковой автомобиль, в ДТП погиб один человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Этой ночью в районе 12-го километра внешней стороны МКАД в результате ДТП произошло опрокидывание транспортного средства. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время причина произошедшего устанавливается.