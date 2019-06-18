РИАМО - 18 июн. В поселке Быково подмосковного Раменского округа произошло возгорание в многоквартирном доме, в результате пожара погибли два человека, также есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В минувший понедельник, 17 июня, в 12:00 очевидец сообщил в МЧС о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу: Раменский городской округ, поселок Быково, улица Чкалова, дом №7.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в трехкомнатной квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров. В 12:50 - ликвидация открытого горения и обнаружение тел двух погибших, в 13:23 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В ходе тушения возгорания пожарные подразделения провели эвакуацию 10 человек, в том числе двоих детей.