РИАМО - 18 июн. Зарегистрировать брак с гражданином другой страны теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС — Мещанском, Медведковском и Гагаринском, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прежде востребованная у жителей столицы государственная услуга была доступна только в двух загсах: во Дворце бракосочетания №4 и в Шипиловском отделе ЗАГС

«В этом году москвичей, решивших связать свою судьбу с иностранными гражданами, так много, что два отдела ЗАГС не могут вместить всех желающих зарегистрировать брак. Однако мы считаем, что подобные ограничения не должны мешать созданию новой семьи. Поэтому для иностранцев и их вторых половинок свои двери открывают еще три загса — Мещанский, Медведковский и Гагаринский отделы ЗАГС», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Она добавила, что в прошлом году между москвичами и иностранцами было заключено около 10% от общего числа зарегистрированных в городе браков.

Чтобы подать заявление о регистрации брака, иностранный гражданин должен представить в отдел ЗАГС документ, удостоверяющий личность, документ о прекращении предыдущего брака (если он ранее в нем состоял), а также справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства, гражданином которого он является.

Гагаринский отдел ЗАГС расположен на юго-западе столицы по адресу: Ленинский проспект, дом 44. Это один из самых известных и посещаемых столичных загсов, открывшийся в 1960 году. Территория вокруг здания украшена живописными клумбами, деревьями и кустарниками. На этом фоне жених и невеста могут сделать красивые памятные фото.

Медведковский отдел ЗАГС находится на северо-востоке столицы (улица Молодцова, дом 1а). До 1992 года он назывался Кировским. Зал для торжественных регистраций оформлен в пастельных тонах, для гостей установлены резные стулья, есть специальная комната для фотосессий.

Здание Мещанского отдела ЗАГС — в центре Москвы, рядом с Садовым кольцом по адресу: проспект Мира, дом 16. Его зал декорирован изящными колоннами, лепниной, настенными бра и позолоченными потолочными люстрами. Главное украшение холла — старинная чугунная лестница, на фоне которой любят фотографироваться молодожены.

Столица готовится к свадебному буму. Более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в пятницу, 5 июля, и в субботу, 6 июля. В эти дни новобрачные услышат от ведущих брачных церемоний пожелания сохранять любовь и верность друг другу, как святые Петр и Феврония Муромские, покровители счастливого супружества.