РИАМО - 18 июн. Чуть больше месяца остается до окончания подачи заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва — 2019», выставка финалистов и победителей будет приурочена ко Всемирному дню фотографии и откроется 17 августа в парке «Зарядье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основная задача конкурса — привлечение внимания жителей и гостей столицы к градостроительным изменениям и уникальным архитектурным объектам. Фотографы прислали уже более 825 работ.

«С наступлением летней солнечной погоды фотографы все больше внимания уделяют пейзажам и городским мероприятиям. Ваши кадры — не просто летопись жизни большого города, но и повод для городских властей посмотреть на свою работу с другого ракурса», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Победителей определят в шести номинациях. В их числе — «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса» и «Строители в лицах. Ветераны-строители».

Победителя в дополнительной номинации «Народное голосование» определят интернет-пользователи. Голосование проведут на официальных страницах департамента градостроительной политики в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также в проекте «Активный гражданин».

Визитная карточка конкурса — фототуры по крышам и смотровым площадкам Москвы. Так, фотографы уже посетили крышу Большой спортивной арены «Лужников».

Фотоконкурс «Планета Москва» проходит в столице в седьмой раз. В прошлом году участие в нем приняли около 500 фотографов из России, Китая, Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Они прислали более 3 тысяч снимков.