РИАМО - 18 июн. Полки более 200 детских библиотек и библиотек семейного типа столичного департамента культуры пополнились книгами современных отечественных и зарубежных авторов, выпущенных в России в 2017-2018 годах, это издания из 12-го каталога «100 лучших новых книг для детей и подростков», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главная цель каталога — помочь библиотекарям, учителям и родителям разобраться в современном многообразии книг для детей и подростков, а также познакомить их с новыми и лучшими изданиями. В этом году впервые столичные библиотеки закупили все сто наименований книг, представленных в каталоге», — сказал представитель пресс-службы дирекции культурных центров департамента культуры Москвы.

Он добавил, что большая часть книг в каталоге — это произведения художественной литературы. Кроме того, там можно найти и научно-познавательные книги, а также комиксы для подростков и книги-картинки для дошкольного и младшего школьного возраста

Так, библиотечные фонды пополнились книгами «Удалить эту запись?» Ларисы Романовской, «Вселенная. Новая версия» Аси Кравченко, «Пакс» Сары Пеннипакер, «Как работает маяк?» Романа Беляева, «Медведь в библиотеке» Бонни Беккер. Также юные читатели могут познакомиться с книгами авторов - номинантов и победителей отечественных и зарубежных литературных премий и конкурсов.

В январе этого года на полках библиотек появилось более 50 произведений современных и зарубежных авторов — номинантов и победителей национальных литературных премий 2018 года. В библиотечные фонды поступило свыше 15 тысяч экземпляров книг. Это романы Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (обладатель премии «Национальный бестселлер»), Дмитрия Быкова «Июнь» (номинант премии «Большая книга») и Ольги Славниковой «Прыжок в длину» (обладатель премий «Ясная Поляна», «Книга года», номинант премии «Большая книга»).

Несмотря на большое количество экземпляров новых изданий, перед тем как отправиться в библиотеку за определенной книгой, стоит уточнить ее наличие по телефону. Если она временно отсутствует, можно оставить заявку. Библиотекарь сообщит, когда книга будет вновь доступна.

Всего с 2017 года в столице было закуплено 122 произведения победителей и номинантов российских литературных премий, общее количество составило более 34 тысяч экземпляров.