РИАМО - 18 июн. В деревне Поповкино подмосковного Волоколамского городского округа обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны, боеприпас опасности для людей не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 18:30 17 июня поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, Кашинское сельское поселение, деревня Поповкино. Угрозы жизни и жизнедеятельности нет. Расстояние до жилых строений - 50 метров», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения гранаты выставлена охрана силами Волоколамского ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на вторник.