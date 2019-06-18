РИАМО - 18 июн. В метро запустили 30 поездов нового поколения «Москва» с начала 2019 года, всего в столичной подземке сейчас курсируют 132 инновационных состава, они ходят на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инновационные составы постепенно сменяют прежние модели поездов. За два года «Москва» успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро. Чаще можно встретить только «Оку» и «Номерной». Так, составы «Ока» ходят на Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, самые массовые поезда за всю историю метро - «Номерные» - следуют на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Он добавил, что до конца этого года пассажиров начнут перевозить еще 39 поездов «Москва». Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях. 26 из этих составов будут модернизированными.

У поездов «Москва-2019» множество преимуществ. Например, они оснащены системой электродинамического торможения до полной остановки. Составы предыдущих модификаций также имели систему электродинамического торможения, но только до 7 километров в час. Благодаря новой системе поезда будут останавливаться более плавно.

В модернизированных составах над дверями есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. В составах установлены новые поручни в форме шестиугольника. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Сиденья в салоне стали мягче, их обили антивандальной тканью — она устойчива к повреждениям и не впитывает влагу.