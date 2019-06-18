РИАМО - 18 июн. В рамках Дня памяти и скорби с 21 по 22 июня в столице пройдут две знаковые акции, на Крымской набережной в парке «Музеон» состоится «Линия памяти», а в Александровском саду — «Вахта памяти. Вечный огонь», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Акция «Линия памяти» начнется в 19:00. На Крымской набережной пройдут концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны. В этот вечер набережную озарит огонь 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажгут в 22:00», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции сможет каждый. Волонтеры помогут найти свечу, символизирующую конкретный день войны, и зажечь ее. Акция продлится до 23:30 22 июня.

В 22:30 на сцене начнется музыкально-поэтический марафон «Живая память». С 00:00 до 01:30 состоится кинопоказ.

С 03:00 до 05:30 в Александровском саду пройдет «Вахта памяти. Вечный огонь». Юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны и все желающие примут участие в акции, чтобы вспомнить о событиях 1941 года, почтить память павших за Родину и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны, после чего состоится возложение цветов. В нем примут участие рота почетного караула, гости и представители молодежных организаций. Затем память погибших почтят минутой молчания.