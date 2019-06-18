РИАМО - 18 июн. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, воздух может прогреться до плюс 28 градусов, сообщается на «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня при переменной облачности воздух прогреется до 25-27 градусов в Москве и до 23-28 градусов по области. Ветер северо-западного направления - 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы», - говорится в сообщении.

В целом для большинства метеочувствительных людей такие внешние условия являются благоприятными и редко вызывают недомогание и обострения.

Как отметили специалисты, летний период для метеозависимых людей с хроническими болезнями является наиболее благоприятным, метеопатические реакции развиваются гораздо реже. Ультрафиолетовые лучи активизируют большинство процессов в организме, оказывают стимулирующее влияние на иммунную систему, благотворно влияют на обмен веществ, органы дыхания и кровообращения, но самое важное - под действием солнца вырабатывается витамин D.

Летний воздух, зелень, продолжительный световой день - идеальная пора для укрепления и закаливания организма. Ходьба или легкие, не нагрузочные пробежки по парку, климатопроцедуры (талассотерапия, солнечные и воздушные ванны) помогут повысить сопротивляемость организма, улучшить общее самочувствие и психоэмоциональное состояние, заключается на сайте.