РИАМО – 17 июн. Популярный блогер Евгений Баженов (больше известный как BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 миллион рублей, сообщает «Интерфакс».

«Стороны в соглашении заявляют, что данная ситуация урегулирована и никаких претензий нет. Ожидается, что 24 июня данное соглашение будет принято судом», – сказал адвокат видеоблогера Сергей Панченко.

Он добавил, что условия соглашения составляют коммерческую тайну.

Ранее Баженов говорил, что готов обсуждать мировое соглашение с кинокомпанией Kinodanz по ее иску, но никаких предложений от нее пока не получал.

«Кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма «За гранью реальности», в котором использованы кадры из картины. <…> Компания в исковом заявлении требовала от Баженова удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 миллион рублей», – уточняется в статье.

Сделанные BadComedian обзоры фильмов набирают по несколько миллионов просмотров на YouTube.

«Блогер ранее уже критиковал снятый компанией Kinodanz фильм «Танцы насмерть». В обоих случаях он утверждал, что министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате», – дополняется в материале.

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала, что министерство не вмешивается в спор между кинокомпанией Kinodanz и блогером.

«Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском и зарубежном рынке, но мы не оказываем поддержку в суде», – подытожила она.

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