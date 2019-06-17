РИАМО - 17 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в «ВКонтакте» две пары билетов на большой сольный концерт певицы Наргиз, который состоится 22 июня во вновь открытом после реставрации Зеленом театре ВДНХ.

Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно быть подписанным на «РИАМО в Москве», сделать репост сообщения об этом конкурсе.

Профиль участников должен был открыт, чтобы был виден репост. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Победителей выберут случайным образом 20 июня.

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