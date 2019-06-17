РИАМО - 17 июн. В городском округе Мытищи на участке региональной дороги Трудовая – канал имени Москвы с 0 по 6,1 километр продолжаются ремонтные работы, сейчас их ведут на дороге Федоскино – Аксаково, а также по улице Мира в городе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас дорожные службы проводят фрезерование старого дорожного покрытия и укладку нового. Согласно программе ремонта, в 2019 году в Мытищах отремонтируют пять региональных дорог общей протяженностью свыше 12,7 километра.

«Работы по замене дорожного покрытия продолжаются на дороге Федоскино – Аксаково с 0,3 по 1,3 километр, а также по улице Мира в городе Мытищи длиной 3,3 километр – эта дорога была выбрана жителями в ходе голосования на портале «Добродел». В конце июня к работам приступят на участках дорог Сухарево – Катуар с 0 по 1,6 километр и на проезде через деревню Жостово», — говорится в сообщении.

В Подмосковье асфальтобетонное покрытие обновят более чем на 1,9 тысячах дорогах длиной свыше 2,5 тысяч километров. На сегодняшний день отремонтировано более 770 участков дорог общей протяженностью порядка 980 километров, что составляет 42,8% от общего объема ремонта дорожной сети в этом году.