РИАМО - 17 июн. Во время проверки в горбольнице имени Семашко в поселке Софрино Пушкинского городского округа на складе нашли протухшие продукты, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Среди продукции с истекшим сроком годности – капуста квашеная, морковь, яблоки, сосиски, напиток кофейный.

«Сведения о несоответствии качества пищевых продуктов требованиям заключенных контрактов включены в аналитическую справку, которая будет направлена в министерство здравоохранения Московской области, а также в муниципалитет, на территории которого расположено указанное учреждение», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Министерство рекомендовало организовать должный контроль за хранением продуктов, утилизировать продукты с истекшим сроком годности.

Необходимо также выполнять требования СанПина к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность и приказ Минздрава РФ «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».