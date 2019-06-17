РИАМО - 17 июн. Застройщики Московской области с 10 по 16 июня оперативно устранили 155 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, которые ранее выявили представители инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 96 нарушений строительных норм и правил, приведена в порядок 21 строительная площадка, устранено 22 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на 1 объект, а также устранено 15 иных нарушений», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 179 проверок строящихся объектов и выявлено 194 нарушения.