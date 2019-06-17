РИАМО - 17 июн. Многоэтапное лечение позволило спасти пациента с множественной травмой конечностей в Ногинске, мужчину выпишут через неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическое отделение больницы Ногинска мужчина поступил с тяжелой множественной травмой верхних конечностей, потребовавшей многоэтапного лечения. Сложность ситуации вызвала необходимость применения самых современных технологий. Потребовался остеосинтез костей предплечья штифтами.

«Больной поступил с открытым переломом правого предплечья, закрытым переломом правого плеча, открытым переломом левого плеча, закрытым переломом левого предплечья. Уже выполнено две операции, пациент идет на поправку. Выписка запланирована через неделю», – отмечается в сообщении.

Остеосинтез – это вид оперативного лечения, позволяющий надежно соединить сломанные кости для создания благоприятных условий при их сращении.