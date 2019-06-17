РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах на одной из улиц водитель внедорожника врезался в две припаркованные машины, после чего скрылся, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Возле дома №9 на Коммунистической улице неизвестный на внедорожнике влетел на бордюр на большой скорости. Он врезался в два припаркованных автомобиля», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нарушитель тут же развернулся и уехал в сторону микрорайона Кожухово Москвы. Кроме того, очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.