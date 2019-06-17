РИАМО – 17 июн. Госжилинспекция Подмосковья выявила 2174 нарушения жилищного законодательства на минувшей неделе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С 10 по 14 июня 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2174 нарушения жилищного законодательства. Было выдано 193 предписания об их устранении и составлено 102 протокола об административной ответственности», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 167 штрафов на общую сумму 2, 688 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Орехово-Зуевском городском округе.

За нарушение лицензионных требований, правил содержания и ремонта жилых домов, неисполнение законных предписаний Госжилинспекции и несвоевременную оплату наложенных штрафов заведены 12 административных дел в отношении ООО «УК "Мидас», ООО «Сквер», ООО «Орехово-Зуевская УК ЖКХ» и ООО «Новый коммунальный стандарт».

В городском округе Балашиха несоблюдение законодательства об энергосбережении, предоставление некачественных коммунальных услуг и воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органа государственного надзора обернулись 8 административными делами в отношении ООО «Град+Сервис», ООО «Градсервис Дзержинский», ООО «Сервис Плюс» и ТСН «Никольско-Трубецкое».

«В Пушкинском городском округе 7 административных дел по фактам несоблюдения лицензионных требований и неисполнения предписаний Госжилинспекции возбуждены в отношении ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ», ООО «ДЕЗ-Подмосковье», ООО «Техмин» и ООО Управляющая компания «Город`ОК», – добавляется в материале.

Кроме того, Федина отметила, что в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2008 многоквартирных домах.

«Нарушения теплового контура были обнаружены в 36 домах. Больше всего их расположено в Орехово-Зуевском городском округе (12), по 5 МКД с нарушениями выявлены в городских округах Одинцовский и Балашиха», – подчеркивается в сообщении.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 15 домах.

Наибольшее их количество находится в городском округе Богородский (4), по два таких дома – на территориях Наро-Фоминского и Пушкинского городских округов.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.