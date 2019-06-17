РИАМО - 17 июн. Во время турнира святого Георгия, который прошел в ходе фестиваля «Времена и Эпохи» в Москве, впервые за 500 лет победил не рыцарь, а дебютант-оруженосец, участники посвятили его в рыцари прямо на церемонии награждения, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Пятый, юбилейный Турнир святого Георгия проходил на площадке фестиваля «Времена и Эпохи» в парке Коломенское с 12 по 16 июня. За победу боролись 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и, конечно, из России.

«Они соревновались в четырех дисциплинах: - «сшибки» (джостинг) в этой дисциплине рыцари стараются на полном скаку выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника; skill at arms (это соревнование демонстрирует навыки владения оружием в седле, задача каждого всадника - пройти маршрут в определенной последовательности, по пути выполняя упражнения); «меле» («cвалка по-старинному») - командное состязание, борьба за знамя противника и, наконец, пешие поединки», — говорится в сообщении.

Во второй половине турнира, один из участников и организаторов, рыцарь Дмитрий Савченко, покинул поле боя из-за травмы кисти. Было принято решение, что вместо Дмитрия участие в дальнейших состязаниях примет его оруженосец, Илья Савельев, который ранее никогда не участвовал в Турнире святого Георгия.

«В заключительный день турнира, участвуя в дисциплине «сшибки», Илья одолел соперников и вышел в финал, где сразился с опытным рыцарем из Белоруссии Дмитрием Свентицким. После напряженной борьбы Илье удалось одержать победу», — рассказал представитель организаторов турнира святого Георгия Сергей Бузин.

Непосредственно на церемонии награждения Илью посвятили в рыцари. Это предложил Доминик Сьюэлл из Великобритании, который имеет 18-летний турнирный стаж, объяснив решение тем, что парень проявил доблесть и выдающиеся результаты.

«Победа оруженосца-дебютанта на турнире и произведение его в рыцари - это первое подобное событие за последние 500 лет, по-настоящему уникальный случай. На церемонии награждения Илья Савельев был посвящен в рыцари. Все прошло в соответствии с традициями: он преклонил колено и был «опоясан мечом». А за победу в турнире он получил приз - богато украшенную копию меча XV века», — сказал Бузин.