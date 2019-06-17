РИАМО - 17 июн. Мужчину в тяжелом состоянии и травмой от циркулярной пилы прооперировали в Шатуре, врачам удалось спасти руку пациенту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина лишился двух пальцев. Пострадавшему проведена операция и лечение с полным восстановлением всех структур, в том числе микрохирургического шва артерии и нерва.

«В результате двигательная активность одного пальца восстановилось, на полную реабилитацию потребуется еще несколько месяцев», — рассказал врач травматологического отделения шатурской ЦРБ Роберт Мгоян.

В год Мгоян выполняет порядка 500 операций.

В материале отмечается, что при подобных травмах нужно как можно скорее обращаться к специалистам. Кроме того, необходимо правильно оказать первую медицинскую помощь.

«Требуется остановить кровотечение, используя давящую повязку, при сильном артериальном кровотечении ненадолго наложить жгут, наложить стерильную повязку. Не следует обрабатывать культю антисептиками. Химическое повреждение тканей ухудшает их регенерацию», — отметил сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.