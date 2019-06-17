РИАМО - 17 июн. В рамках акции «Мособлгаз – участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!» будет проведено техобслуживание газового оборудования 470 ветеранам Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Большинство заявок от участников ВОВ поступило в «Ногинскмежрайгаз», а также в Подольский и Мытищинский филиалы «Мособлгаза».

«Акция проводится второй год подряд. Заявки на участие принимались с 9 мая по 10 июня текущего года. В 2018 году «Мособлгаз» безвозмездно провел техническое обслуживание оборудования для 252 ветеранов Московской области, в этом году к акции присоединились еще 219 человек. Таким образом, техобслуживание газового оборудования будет проведено в 470 домохозяйствах ветеранов, проживающих в Подмосковье», - отмечается в сообщении.

Специалисты «Мособлгаза» посетят участников ВОВ с целью проверки и проведения техобслуживания газового оборудования.

Акция для ветеранов «Мособлгаз – участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!» проводится ежегодно. По условиям акции в разные годы компания подарила ветеранам Подмосковья новые газовые плиты, котлы, колонки, а также годовое техническое обслуживание газового оборудования. За все время проведения акции «Мособлгаз» заменил более 5,5 тысяч газовых плит, более 600 котлов и 500 колонок.