РИАМО - 17 июн. Техническое открытие первого в Подмосковье современного офиса премиум-класса «Мой бизнес» состоялось в Солнечногорске, а в июле он начнет принимать посетителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Центры откроют в рамках регионального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Техническое открытие офиса показало полную готовность оборудования и персонала принять первых посетителей уже в июле этого года. Планируется, что 13 высококвалифицированных специалистов центра будут предоставлять услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность», — прокомментировал директор МКУ «Мой бизнес» Александр Свиридченков.

Центры являются филиалами АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».

В офисе «Мой бизнес» любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь необходимый спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса, обратиться за сопровождением инвестпроекта.