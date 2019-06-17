РИАМО - 17 июн. Опубликован медиарейтинг законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2019 года, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вошел в топ-10, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял восьмое место в рейтинге. Первое место занял Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), второе — Фарид Мухаметшин (Татарстан), третье — Алексей Шапошников (Москва).

«В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен с помощью медиаиндекса. Это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.