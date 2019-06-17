РИАМО - 17 июн. Главгосстройнадзор Московской области выдал 11 проектам жилой застройки в регионе заключения о степени строительной готовности, речь идет о шести застройщиках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно установленным критериям строительной готовности, застройщики смогут продолжить работать без перехода на счета эскроу, если степень готовности проекта составляет не менее 30% (15% и 6% при определенных условиях), а также если количество заключенных договоров участия в долевом строительстве подтверждает реализацию не менее 10 % общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места.

«По итогам проверки заявлений от застройщиков о строительной готовности проектов, этим требованиям соответствуют 11 проектов площадью более 400 тысяч квадратных метров. Главгосстройнадзор Московской области выдал по всем указанным объектам заключения о степени строительной готовности», – заявил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он пояснил, что речь идет о шести застройщиках, входящих в ГК «Лидер» с их проектами ЖК «Сколковский» (три дома и паркинг), ЖК «Южная Битца» (первая очередь), ЖК «Центр-2» (три корпуса), ЖК «Датский квартал» (один дом), ЖК «Скандинавский» (два дома и два паркинга) и ЖК «Римский» (три дома). Застройщики данных проектов продолжат реализацию квартир по старым правилам без счетов эскроу.

«В настоящее время в ведомстве проходят проверку 165 заявлений. Все заявления рассматриваются в течении 15 рабочих дней со дня поступления документов. В случае подтверждения строительной готовности проектов, Главгосстройнадзором будут выданы соответствующие заключения», – напомнил Гарибян.

Для получения заключения застройщику необходимо представить выверенную, обоснованную информацию для проведения оценки строительной готовности, обеспечить своевременное предоставление материалов по запросам сотрудников Главгосстройнадзора, обеспечить доступ на объект, подлежащий осмотру, обеспечить сопровождение или проведение осмотра уполномоченным специалистом.