РИАМО – 17 июн. Здание монастырской прачечной и ограду монастыря, датируемые XIX веком, передадут религиозной организации «Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь Московской епархии Русской Православной Церкви» для использования по назначению, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Миссионерский монастырь Русской православной церкви, расположенный в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, основан в 1858 году по благословению святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского.

«В давние времена при Спасо-Преображенском Гуслицком монастыре существовала знаменитая второклассная монастырская школа – старейшая из церковно-приходских школ Московской епархии. В разное время в стенах монастыря располагался дом инвалидов, колония малолетних преступников, другие светские организации», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В 1930 году, когда Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь был закрыт, его имущество передали различным организациям.

«В здании прачечной монастыря начала XIX века площадью 696,50 квадратных метров разместился Куровской психоневрологический интернат», – уточняется в материале.

Коган рассказал, что Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь обратился в правительство Московской области с ходатайством о передаче монастырской прачечной и ограды из собственности Московской области обратно монастырю для использования в религиозных целях.

«Правительство Московской области составило и утвердило план передачи религиозного имущества монастырю. Планом предусмотрено строительство зданий бани на 50 мест и склада для нужд интерната, а также проведение капитального ремонта одного из корпусов интерната для переселения. На реализацию проекта выделено порядка 200 миллионов рублей из областного бюджета», – подчеркнул министр.

После создания новых условий высвобожденное имущество - здание прачечной монастыря, ограждение длиной 304 метра, будут переданы монастырю.

«Передачу имущества Гуслицкому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю планируется завершить в 2021 году», – заключается в материале.