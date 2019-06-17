РИАМО - 17 июн. В городском округе ЗАТО Молодежный созданы трудовые школьные бригады, всего в двух бригадах по 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Подростки привлечены к благоустройству пришкольной территории, покраске спортивных снарядов в поселке, окосу травы на футбольном поле, прополке и поливу клумб и цветников. Одна из бригад высаживает рассаду, обрабатывает периметр ограждения здания школы от бурьяна. А еще мальчишки занимаются мелким ремонтом мебели, подготовкой школьных кабинетов к ремонту.

«С подростками провели инструктаж по технике безопасности и разъяснили несовершеннолетним работникам их права и обязанности согласно трудовому законодательству. Количество школьников, занятых в трудовых бригадах, в июне и июле составит 20 человек», – заявил глава городского округа ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.

Рабочие места для ребят сформированы администрацией городского округа. Руководят подростковыми трудовыми бригадами опытные наставники. Рабочий день ребят рассчитан на 4 часа, за месяц подростки заработают около 5 тысяч рублей. Количество желающих потрудиться на благо городского округа растет каждый год.