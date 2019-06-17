РИАМО - 17 июн. Четыре новые звезды открыли учащиеся образовательного центра «Команда» в Московском Дворце пионеров, там прошла летняя астрономическая смена для детей, которые окончили с пятого по восьмой классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди них были как новички, так и те, кто увлекается изучением небесных светил уже несколько лет. Прежде чем сделать открытие, ребята неделю наблюдали за небом. В этом им помогали педагоги центра.

«Новые звезды получили имена по фамилиям или инициалам первооткрывателей. Сразу две звезды обнаружил самый юный участник смены, 11-летний Борис Храпов. Он назвал небесные тела в свою честь – Khrapov 1 и Khrapov 2. Еще четыре школьника – Александра Рыбка, Арина Сергиенко, Егор Макушинский и Анна Рябкова – назвали открытую ими звезду, использовав первые буквы своих фамилий, RSMR 1», – говорится в сообщении.

Кроме того, Егор Макушинский нашел еще одну звезду, которую не заметили остальные ребята. Он дал ей имя, использовав свои инициалы – MEM 1.

Три звезды уже официально зарегистрированы в Международном реестре переменных звезд.

Самый интересный объект из четырех открытых – звезда Khrapov 2, которая показывает переменность почти на три звездные величины. Ее яркость изменяется со временем, как, например, дальний и ближний свет автомобиля.