РИАМО - 17 июн. Московское областное УФАС России в отношении должностного лица АО «Мособлэнерго» вынесло постановление о наложении штрафа в размере 10 тысяч рублей за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в адрес Московского областного УФАС России поступило заявление жителя Коломны с жалобой на действия АО «Мособлэнерго» в части нарушения срока направления проекта договора об осуществлении присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в срок, установленный правилами.

«По результатам рассмотрения заявления Московское областное УФАС России установило, что должностное лицо АО «Мособлэнерго» нарушило правила технологического присоединения, путем нарушения срока направления проекта договора об осуществлении присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», – отмечается в сообщении.