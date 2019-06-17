РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Сотрудники полиции в Балашихе задержали местного жителя по подозрению в совершении кражи мобильного телефона, сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что у него украли мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 30-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.