РИАМО – 18 июн. Сотрудники МВД России раскрыли резонансное преступление, которое было совершено в ночь на 30 января, в тот день преступники выкрали иконы из православного храма, расположенного в селе Кривцы Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

«Установлено, что четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы в Раменском городском округе Подмосковья. Повредив резные колонны 18 века, они выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная» и образ Божией Матери «Смоленская», в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм», – отмечается в сообщении.

Кроме того, были похищены чтимые иконы «Спас Вседержитель» «Богоматерь Страстная», а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

«Следственным управлением МУ МВД России «Раменское» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ», – уточняется в материале.

К раскрытию этого преступления подключились оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата.