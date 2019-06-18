РИАМО - 18 июн. В летнем кинотеатре «Пионер» в московском «Музеоне» во вторник стартует проект по освоению медитации, участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться, сообщается на сайте парка Горького.

Сервис для медитации в городе Buro Harmony приглашает освоить инструмент, помогающий настроиться на продуктивный день и восстановить баланс вечером. Проект стартует в День гармонии и будет работать все лето.

«18 июня эксперты Buro Harmony расскажут, как управлять вниманием с помощью дыхания, научат техникам медитации и визуализации. Практикующий педагог-психолог, сертифицированный специалист в области телесно-ориентированной терапии Ольга Мелентьева расскажет про «Женские и мужские архетипы и социальные роли в культуре и современном мире. Техники медитации», - говорится в сообщении.

Любой желающий сможет узнать, что такое базовые техники медитации (дыхание и управление вниманием), как в жизни обычного человека проявляются архетипические сюжеты, которые пришли к нам еще из Древней Греции, что такое социальные роли мужчины и женщины, и как мы их проживаем в своей жизни, и так далее.

Встреча пройдет с 19:30 до 21:00 в летнем кинотеатре «Пионер» в «Музеоне». Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.