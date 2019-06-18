РИАМО - 18 июн. Тесное сближение Марса и Меркурия произойдет на закате во вторник, планеты можно будет наблюдать низко над северо-западным горизонтом в течение часа, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении — менее 6-7 градусов.

«Восемнадцатого июня планеты сблизятся на расстояние меньше четверти диска Луны! Меркурий в этот день пройдет чуть-чуть выше Марса, который и так наблюдается достаточно низко над горизонтом», — говорится в сообщении.

Тесное сближение произойдет в созвездии Близнецы, две ярких звезды которого (Кастор и Поллукс) будут располагаться немного выше и севернее (правее) и послужат хорошим ориентиром для поиска сблизившихся планет. Небесные тела будет видно с 21:30 до 22:30, после этого они скроются за горизонтом.

Сам по себе Меркурий будет хорошо видно вечером 24 июня. К началу июля видимость планеты в средних широтах закончится. Для успешных наблюдений Меркурия в периоды видимости нужен бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо.

Марс можно наблюдать на фоне вечерней зари в виде достаточно яркой звезды. В телескоп виден крохотный диск — самый маленький из всех ярких планет.