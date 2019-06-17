РИАМО – 17 июн. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Русская православная церковь (РПЦ) продолжают искать компромисс в вопросе судьбы Спасо-Андроникова монастыря, сообщила в понедельник РИАМО заместитель директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Светлана Липатова.

«Сейчас не идет речь о прямом выселении, а о том, что 13 июня состоялось заседание комиссии, на котором обсуждались вопросы имущественного характера, касающиеся здания и постройки бывшего Андроникова монастыря. Вопрос заключался в том, какие здания и какие постройки могут быть переданы Русской православной церкви (РПЦ). Музей на этом заседании высказал свои предложения в лице директора Михаила Миндлина», – сказала Липатова.

Она отметила, что к обсуждению были представлены предложения о дальнейшей судьбе музея, но они не были приняты представителями РПЦ, поэтому музей имени Андрея Рублева и Русская православная церковь продолжают искать компромисс, который устроит обе стороны.

«Но поскольку на этой комиссии было озвучено, что РПЦ озабочена возрождением монастыря, а соответственно нужно где-то размещать братию, настоятеля, то четыре здания, которые музей предлагал, их не устроило. По итогам заседания комиссии никого решения принято не было, в связи с этим есть такое напряжение в СМИ. Видимо есть вопрос, что же будет с музеем, если нужно больше зданий, больше построек и так далее», – дополнила Липатова.

Кроме того, она подтвердила информацию о том, что музею в 2017 году были переданы два здания на территории усадьбы Хрящевых-Шелапутиных, но они находятся в аварийном состоянии.

«Все здания, которые нам были переданы в 2017 году рядом с музеем, находятся в аварийном состоянии, у них даже крыши нет. Они нам передавались как дополнительные площади, то есть когда у музея есть здания исторические и есть при этом дополнительные площади, где мы могли бы развиваться. Речь не шла о полном переезде музея», – подчеркнула Липатова.

Она уточнила, что на данный момент музей ждет продолжения диалога и конкретные варианты от РПЦ. Дата следующей встречи пока не назначена.

Ранее некоторые СМИ писали, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать Русской православной церкви здания Спасо-Андроникова монастыря в столице, где находится Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.