РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В подмосковном Подольске в понедельник стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту в рамках летнего первенства Московской области, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Спартакиада «Московской областной противопожарно-спасательной службы» стартовала на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра ФПС МЧС России. Данное первенство проходит в два этапа – 17 и 18 июня. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 21 территориального управления госучреждения.

«Сегодня работники «Московской областной противопожарно-спасательной службы» прошли три состязания: 100-метровая полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, а завершающим этапом первого дня соревнований стала эстафета – 4 круга по 100 метров с тушением горящей жидкости. По итогам первого дня соревнований лидирующие позиции турнирной таблицы заняли представители Орехово-Зуевского, Балашихинского и Подольского территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас»», – говорится в сообщении.

Во вторник, 18 июня, спортсменам предстоит побороться еще в трех состязаниях, по итогам которых будут определены победители первенства по пожарно-прикладному спорту.