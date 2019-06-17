РИАМО - 17 июн. В девяти округах города открылся 21 павильон «Здоровая Москва», горожане могут пройти обследования первого этапа диспансеризации в парке 50-летия Октября, музее-заповеднике «Царицыно», парке Победы на Поклонной горе, парке Горького и других зеленых зонах столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Теперь в городе действуют 45 пунктов «Здоровая Москва». Они оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирографами (для измерения показателей легких), пульсоксиметрами (для определения показателей насыщения крови кислородом) и другим современным оборудованием.

«С начала программы всего за две недели летний тест здоровья в павильонах «Здоровая Москва» прошли более 11 тысяч человек, более 7,5 тысячи женщин и почти четыре тысячи мужчин. Павильоны «Здоровая Москва» будут работать все лето с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных, и любой москвич может пройти обследование абсолютно бесплатно», – заявил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По особому графику рядом с павильонами работают мобильные флюорографы. По отдельному расписанию в павильонах будут вести прием узкие специалисты: офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи. Родители с детьми смогут получить консультации педиатров.