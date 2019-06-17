РИАМО(БАЛАШИХА) - 17 июн. Благоустроенную часть Пестовского парка, расположенного в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи открыли для посетителей, график работ по реконструкции парка предусматривает поэтапное открытие парковых зон для отдыха, говорится в сообщении пресс-службы компании «Главстрой».

Группа компаний «Главстрой» инвестировала в благоустройство 130 миллионов рублей в рамках программы «Парк от «Главстрой». Общий объем инвестиции по завершении всех работ составит 300 миллионов рублей.

«С 15 июня для посетителей открыта благоустроенная часть территории Пестовского парка в городском округе Балашиха. Реконструкция парка осуществляется под контролем муниципального автономного учреждения культуры Балашихи «Объединенная дирекция парков». Учитывая большую площадь благоустройства территории парка, а также рекреационную значимость паркового комплекса для округа, график работ предусматривает поэтапное открытие зон парка для отдыха», — говорится в сообщении.

В парке построены и оборудованы парковой мебелью тематические зоны для отдыха, смонтированы интерактивные детские площадки с различной игровой наполняемостью для детей всех возрастов, построена концертно-развлекательная площадка для проведения мероприятий, обустроены фудкорт и малое кафе.

Кроме того, обустроены газоны, посажено 91 дерево, включая липы, каштаны, хвойные, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, осуществлено устройство плиточного покрытия, сконструированы спортивные площадки.

В парке действует энергоэффективная система дизайнерского освещения с подсветкой периметра парка, дорожек, зон отдыха и зон проведения мероприятий, что делает территорию безопасной, красивой и комфортной для отдыха в любое время суток.

«Строительные работы в парке продолжаются, на данный момент на двух центральных площадях выполняется устройство покрытий и монтаж малых архитектурных форм, одновременно ведется устройство вело- и пешеходных дорожек общей протяженностью 1,2 километра, а также идет строительство входной группы парка с кафе. После завершения всех работ вело-тропиночная сеть составит 6 километров», — отмечается в сообщении.

Пестовский парк состоит из двух частей, которые в рамках концепции благоустройства планируется объединить в единое рекреационное пространство с сохранением ландшафта и зонированием для различных видов отдыха. Там появится зона для мероприятий, зона тихого отдыха, спортивная и детская зоны, входная группа с кафе.