РИАМО - 17 июн. Спасатели вытащили из воды в Живописной бухте компанию из трех человек, которые из-за сильного алкогольного опьянения перевернулись на лодке, пострадавших спасли и передали родственникам, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Он отметил, что спасатели ПСС «Рулево» во время патрулирования стали свидетелями происшествия на воде – в 16:35 на их глазах, в результате неосторожного поведения, перевернулась лодка с тремя пассажирами. Люди оказались в воде в 100 метрах от берега посреди Живописной бухты. Все трое были без спасательных жилетов и стали звать на помощь.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах незамедлительно направились на выручку утопающим. Вскоре двоих молодых людей и девушку спасатели подняли на борт катера и доставили на пляж, где оказали пострадавшим первую помощь», – сказал собеседник агентства.

«Экипаж» лодки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что и стало причиной происшествия. От госпитализации все отказались и были переданы родственникам.