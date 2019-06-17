РИАМО - 17 июн. Более 24 тысяч обращений поступило на mos.ru от горожан, которые хотят получать результаты медицинских анализов по электронной почте, новый сервис позволяет москвичам экономить время, которое уходит на дополнительное посещение поликлиники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Воспользоваться им в тестовом режиме с 1 июня могут все зарегистрированные пользователи старше 15 лет (необходим полис ОМС). Родители детей младше этого возраста также могут получать результаты анализов своего ребенка по электронной почте. Для этого потребуется подтверждение родительских прав в личном кабинете на портале mos.ru», – говорится в сообщении.

Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, указав номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а при подтверждении учетной записи следует указать номер СНИЛС. Затем в разделе «Услуги» необходимо выбрать «Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте».

Письмо с результатами анализов приходит в среднем в течение 24 часов. Оно содержит информацию о том, соответствуют ли показатели норме. Если пользователь по какой-то причине не получил ответ в обозначенное время, ему необходимо сообщить об этом в службу поддержки по адресу: lab@mosmedzdrav.ru.

Горожане сегодня могут получить целый ряд услуг в сфере здравоохранения в электронном виде. Так, с декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к взрослой поликлинике, с декабря 2017-го – к детской. В конце марта прошлого года у горожан появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн. Полгода назад стало доступно прикрепление к взрослым и детским стоматологическим поликлиникам.

Всего на mos.ru доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Среди самых популярных – прием показаний приборов учета воды, просмотр электронного дневника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, получение и оплата единого платежного документа, запись к врачу, а также прием показаний электросчетчиков.