РИАМО – 17 июн. Умер бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, находящийся под следствием по делу о получении взятки, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем произошедшее большой трагедией. Гибель подтверждаем», – заявил собеседник агентства.

В РЖД агентству рассказали, что также считают случившееся большой трагедией, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Миронов в декабре 2018 года был задержан, а затем заключен под стражу по обвинению во взяточничестве. В феврале он был переведен под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему залог в размере 5 миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня», – заключается в статье.