РИАМО - 17 июн. В июле рядом с метро «Бибирево» откроется новый парк, работы по благоустройству подходят к концу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Новое место отдыха на улице Костромской получило название «Парк Света» благодаря запланированному необычному освещению и в связи с близким расположением храма («свет души») и роддома («свет будущего»).

«Работы по благоустройству парка были начаты в апреле и должны быть завершены в июле 2019 года. Необычное освещение станет главной фишкой нового места отдыха. Помимо 170 новых фонарей в центральной части «Парка Света» установят качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой», – отмечается в сообщении.

В парке появится и собственный «волшебный лес» – площадка тихого отдыха со стоящими между деревьев светодиодными фигурами-лавочками. Вокруг одной из площадок для воркаута с современным спортивным оборудованием, расположенной в центре парка (всего в парке будет три таких площадки), будет установлено светодиодное ограждение. Благодаря ему на этой площадке можно будет заниматься спортом даже в темное время суток.

В парке также появятся светящиеся скамейки, детские площадки, велодорожки, площадка для выгула собак с оборудованием для дрессировки и животных. Главным украшением парка станет арт-объект «Семейство бобров», являющихся символом района Бибирево.

«В 2019 г. по программе «Мой район» правительство Москвы благоустроит 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах Москвы. <…> Кроме того, мы продолжаем благоустройство дворов и школьных территорий, ремонт библиотек, культурных центров и поликлиник в Бибирево и других районах», – подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо «Парка Света» в районе Бибирево в 2019 году планируется благоустроить «Парк скульптур» на улице Коненкова. Также там приведут в порядок территории общеобразовательных учреждений и дворов.