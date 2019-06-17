РИАМО – 17 июн. Представитель Подмосковья Иван Филатов завоевал серебро на международных соревнованиях по маунтинбайку, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международные соревнования Grand Prix NCRC по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк» состоялись с 15 по 16 июня в поселке Архыз Карачаево-Черкесии. В них приняли участие более 100 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

«Все призовые места заняли российские спортсмены. Иван Филатов – представитель Московской области – завоевал серебряную награду в заезде кросс-кантри, уступив Арсению Вавилову 0,97 секунды и опередив на 0,38 секунды Станислава Антонова», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков дополнил, что этот международный подиум для Филатова не первый в текущем сезоне.

«В его активе уже есть серебро международных соревнований в Эстонии, а также победа на первенстве России. Кросс-кантри – его конек, ведь именно здесь Иван демонстрируют наилучшие результаты. Гоночная серия в Архызе продолжится всероссийскими соревнованиями», – резюмировал министр.