РИАМО – 17 июн. В рамках летней оздоровительной кампании подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова посетила детский лагерь, в текущем году на Черном море и областных лагерях отдохнут 400 детей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области.

В Подмосковье стартовала летняя оздоровительная кампания. На территории области начали работу 96 загородных лагерей и больше тысячи – пришкольных.

«Сразу после открытия первой смены один из детских лагерей в городском округе Щелково посетила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Вместе с омбудсменом гостями лагеря стали заместитель главы администрации городского округа по социальной политике Юрий Радионов и начальник управления по делам семьи, детей и демографического развития министерства социального развития Московской области Ольга Ермакова», – отмечается в сообщении.

Они осмотрели корпуса, душевые, медицинский пункт, изолятор, столовую, помещения, в которых хранятся продукты, клуб.

«В данный момент в «Лесной сказке» отдыхает 152 ребенка от 6 до 16 лет. Лагерь небольшой, всего пять отрядов, при этом очень уютный и любимый детьми и взрослыми. Он работает уже почти 80 лет, и за это время «вырастил» не одно поколение детей. Многое с годами изменилось – в корпусах смонтировали туалеты и душевые, установили пластиковые окна, на территории и на подъезде к воротам положили асфальт», – подчеркивается в материале.

Максимальное внимание сегодня уделяется безопасности.

«Сейчас у нас по периметру лагеря расположены камеры видеонаблюдения, мы их регулярно меняем на более современные. Пожарную сигнализацию в столовой и складах меняли в прошлом году, в корпусах – в этом. В случае ЧП сигнал сразу поступает в пожарную часть. Летом привлекаем дополнительную охрану и взаимодействуем со спасателями и правоохранительными органами», – подчеркнул заместитель директора лагеря по безопасности Павел Котельников.

Кроме безопасности, подмосковный омбудсмен обратила особое внимание на соблюдение санитарных норм, а также на общую атмосферу и настрой детей. В «Лесной сказке» очень сильна преемственность – вожатыми становятся ребята, которые раньше сами приезжали сюда отдыхать.

«Впечатления потрясающие. Мы все окунулись в свое детство. Я сама много раз ездила в пионерские лагеря в родной Тюменской области, помнится, даже была председателем совета дружины, руководила девятью отрядами. В лагерях дети учатся взаимодействовать и дружить. И здесь такая атмосфера, как будто возвращаешься в свое детство. Детские лагеря очень важны для социализации ребятишек, они могут найти новых друзей, отвлечься от двора, от ненужных мыслей и неправильных поступков», – подчеркнула Семенова.

Всего за это лето 400 тысяч ребят из Подмосковья отдохнут в лагерях области и на Черноморском побережье.