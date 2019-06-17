РИАМО – 17 июн. Высокий уровень кальция в коронарных артериях является признаком структурных аномалий сердца, они могут привести к сердечной недостаточности, предает Федеральное агентство новостей.

Ранее такие данные были опубликованы Американской кардиологической ассоциацией.

«По данным исследователей, бляшки из кальция в сосудах также содержат жир и холестерин, накопление таких отложений может вызывать атеросклероз и заболевания сердечно-сосудистой системы», – отмечается в статье.

Ученые провели исследование, участниками которого стали почти 2,5 тысячи добровольцев.

«С помощью компьютерной томографии у пациентов определили индекс коронарного кальция, а через 15 и 25 лет провели повторный замер», – разъясняется в сообщении.

Так, было отмечено, что рост индекса коронарного кальция сопровождался повышением давления и уровня холестерина.

«Также повышение уровня кальция оказалось связано с наличием сахарного диабета. Таким образом, контроль за изменением индекса коронарного кальция может предупредить о развитии структурных аномалий», – добавляется в сообщении.

Эти результаты дополнительно подчеркивают важность предупреждения и корректировки факторов риска в раннем взрослом возрасте, уверен представитель Американской кардиологической ассоциации Салим Вирани.

Ранее медики выявили главные опасности офисной работы.

«По данным исследователей, в первый год работы в офисе почти половина молодых работников значительно прибавляют в весе. Кроме того, офисная работа сопровождается ухудшением зрения, развитием заболеваний позвоночника и другими серьезными проблемами со здоровьем», – заключается в материале.