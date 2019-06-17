РИАМО - 17 июн. До конца года из аварийного жилья в Дмитровском городском округе переселят 335 человек, расселять планируют 126 домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2019 в Дмитровском городском округе планируется расселить 335 жителей, проживающих в 126 аварийных помещениях площадью свыше 5,2 тысячи квадратных метров», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Одна из новостроек с квартирами для переселенцев возведена на улице Бусалова в Яхроме. В настоящий момент ведется постановка объекта на кадастровый учет. Вручение ключей от квартир намечено на 3 квартал 2019 года.

Еще три дома в поселках Останкино, Жуковка и в микрорайоне Левобережье Яхромы планируется ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.

В рамках этапа 2020 года госпрограммы расселения в Дмитровском городском округе планируется переселить 131 жителя из 50 аварийных помещений площадью свыше 1,9 тысячи квадратных метров.